– På tide å tenkja nytt om cruise i verdsarvområda

I fjor vedtok Stortinget at berre utsleppsfrie cruiseskip skal få segla inn i verdsarvfjordane frå 2026. Cruisenæringa meiner krava er urealistiske, og lokale krefter har uttrykt uro for at dei nye krava skal føra til tapte inntekter fordi cruiseskipa vel andre fjordar og hamner.