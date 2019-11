Aukande rekrutteringsproblem i fleire bransjar

Nyhende

Den sesongjusterte arbeidsløysa gjekk ned med 198 personar i oktober, samanlikna med september.

NAV Hordaland og NAV Sogn og Fjordane slo seg saman til NAV Vestland frå nyttår, og har sidan gitt ut felles pressemelding om arbeidsmarknaden i dei to fylka. I Hordaland er arbeidsløysa no på 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Nedgangen, på nær 1200 personar i høve til i fjor, er størst i landet. Sogn og Fjordane har framleis lågast arbeidsløyse i landet med 1,2 prosent. Tala som følgjer er tal for begge fylka samla.

Fleire bedrifter melder om rekrutteringsproblem

Direktør for NAV Vestland, Anne Kverneland Bogsnes seier at den stadig lågare arbeidsløysa gjer at fleire verksemder får problem med å skaffe relevant arbeidskraft.

– Bygg og anlegg og IKT er eksempel på bransjar med aukande rekrutteringsproblem. Til dømes bygningsingeniørar, elektrikarar, systemanalytikarar og programmerar kan vere ei stor utfordring å rekruttere, seier Bogsnes.

Det er svært få ledige i desse yrkesgruppene og mange ledige stillingar, men Bogsnes ser også moglegheiter.

Inkluderingsdugnad

– Regjeringa sin inkluderingsdugnad blir stadig viktigare. Dei som av ulike grunnar står utanfor arbeidslivet er ein arbeidskraftreserve som vi kan aktivere gjennom samarbeid med næringslivet. Dette er ein vinn-vinn-situasjon og mange verksemder kan tene på å tenkje nytt når det gjeld rekruttering, seier Bogsnes.

Det er flest ledige innan butikk- og salsarbeid (786),) serviceyrke og anna arbeid (712) og reiseliv og transport (688), medan det er færrast ledige innan akademiske yrke (105) og jordbruk, skogbruk og fiske (120).

Mange kommunar med svært låg arbeidsløyse

Størst nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi denne månaden på Askøy (-110 personar) i Fjell (-104 personar), og i Os (-48 personar). I Bergen kommune er det no 3556 ledige, som er 682 færre enn i fjor. I oktober er det høgast arbeidsløyse i Modalen og Øygarden, begge med 2,8%, medan sju av dei 59 kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane har mindre enn 1 prosent ledige.

Kommune Tal ledige % av arbeids- styrken Endring frå i fjor (Tal) Endring frå i fjor (%) Flora 105 1,7 -20 -16 Gulen 13 1,1 -1 -7 Solund 5 1,2 1 25 Hyllestad 11 1,6 -1 -8 Høyanger 47 2,3 17 57 Vik 4 0,3 -7 -64 Balestrand 10 1,5 4 67 Leikanger 18 1,5 7 64 Sogndal 49 1,1 -4 -8 Aurland 18 1,8 7 64 Lærdal 20 1,7 2 11 Årdal 31 1,2 4 15 Luster 19 0,7 2 12 Askvoll 14 0,9 -7 -33 Fjaler 7 0,5 -3 -30 Gaular 12 0,7 -5 -29 Jølster 23 1,4 1 5 Førde 77 1,0 -26 -25 Naustdal 18 1,2 -4 -18 Bremanger 28 1,6 -8 -22 Vågsøy 46 1,5 -2 -4 Selje 12 0,8 -9 -43 Eid 47 1,4 17 57 Hornindal 10 1,5 * * Gloppen 34 1,1 2 6 Stryn 45 1,1 2 5

Tabellen viser arbeidsløysa i kommunane i Sogn og Fjordane ved utgangen av oktober. Kilde: NAV Vestland

Kommune Tal ledige % av arbeids- styrken Endring frå i fjor (Tal) Endring frå i fjor (%l) Bergen 3 556 2,3 -682 -16 Etne 38 1,8 17 81 Sveio 51 1,8 -6 -11 Bømlo 109 1,8 -6 -5 Stord 144 1,5 -35 -20 Fitjar 25 1,5 -7 -22 Tysnes 26 1,8 -6 -19 Kvinnherad 92 1,4 -43 -32 Jondal 4 0,7 -1 -20 Odda 58 1,7 4 7 Ullensvang 29 1,7 16 123 Eidfjord 7 1,4 1 17 Ulvik 13 2,4 0 0 Granvin 5 1,0 -1 -17 Voss 96 1,2 -8 -8 Kvam 64 1,5 -8 -11 Fusa 36 1,8 -1 -3 Samnanger 17 1,4 -3 -15 Os i Hordal. 276 2,5 -48 -15 Austevoll 43 1,5 4 10 Sund 96 2,7 -24 -20 Fjell 349 2,5 -104 -23 Askøy 280 1,8 -110 -28 Vaksdal 33 1,7 7 27 Modalen 5 2,8 * * Osterøy 63 1,5 -26 -29 Meland 61 1,4 -29 -32 Øygarden 68 2,8 -20 -23 Radøy 64 2,5 -9 -12 Lindås 115 1,4 -27 -19 Austrheim 32 2,3 -13 -29 Fedje 4 1,6 -1 -20 Masfjorden 9 1,0 2 29

Tabellen viser arbeidsløysa i kommunane i Hordaland ved utgangen av oktober. Kilde: NAV Vestland