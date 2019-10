Nyhende

Under kontrollen på Stadlandet/Selje var det lette køyretøy, vekt og bilbelte som stod i fokus onsdag. Det var totalt 25 køyretøy inne på kontrollplassen, og 25 vart også kontrollert.

Det vart utferdiga fire mangellappar for tekniske manglar. Dette var hovudsakeleg lys ifølgje Statens vegvesen. I tillegg fekk to gebyr for manglande bilbelte. Ein varebil måtte også laste av overvekt for vidare køyring.