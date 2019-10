Nyhende

I kveld kontrollerte vi lette køyretøy på Raudeberg og på Lefdal. Totalt vart det kontrollert 39 køyretøy. Det vart skrive ut fire mangellappar på tekniske manglar. To førarar fekk gebyr, eit gebyr for utslitne dekk og eit gebyr for manglande vognkort. Ein førar måtte sikre lasta si før vidare køyring.