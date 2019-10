Det vert jobba med fornying i Venstre

Nyhende

Bjørlo vil ikkje vere konkret om kva han har sagt når det gjeld kva han sjølv kan tenkje seg, utover det at han no er nyvald ordførar i Stad kommune, og ikkje vil ta på seg verv som gjer at han må søkje fritak som ordførar. Det vil i praksis seie at han i alle fall ikkje ser føre seg leiarvervet dei første fire åra.

Bjørlo har både i media og overfor valkomiteen gitt uttrykk for at ein må ha større breidde.

– Det er heilt naudsynt med fornying i leiinga, at ein får inn folk som har sin daglege ståstad utover i landet og som gjerne også har folkevald erfaring, seier Bjørlo. Han peikar i den samanheng på avtroppande Fjaler-ordførar Gunhild Berge Stang, som no har sentrale posisjonar i Vestland. Ho er gruppeleiar for Venstre i fylkestinget og medlem i fylkesutvalet.

– Kva med Sveinung Rotevatn?

– Sveinung er ein uvanleg flink politikar som bør vere med i framtidas lag som byggjer Venstre vidare, men han bur i Oslo og har sin ståstad der i kvardagen. Distriktsperspektivet vert ikkje oppfylt om han kjem inn i leiinga, poengterer Bjørlo. Det betyr ikkje at han ikkje ser på Sveinung som ein som kan vere aktuell i leiinga.

Kan skifte ut fleire

Bjørlo inn innfallsvinkel er at om ein skal gjere ei endring i leiinga, så er det muleg å tenkje seg å skifte ut meir enn ein. Han ser på Abid Raja, Gunhild Berge Stang og Sveinung Rotevatn som tre personar som alle har potensial i leiinga og som er viktige namn å byggje vidare på.

Bjørlo omtalar Raja som ein person som har ei eiga evne til å sjå heile landet. Sjølv om han er fødd og oppvaksen i Oslo, er han likevel ein som forstår sentrum-periferi og kan vere med på å bygge ein heilskapleg distriktspolitikk og bidra til å foreine by og land.

Stiller seg til disposisjon

Sveinung Rotevatn er no statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han er ikkje så frittalande når det gjeld kva som bør skje med leiinga som Bjørlo, men registrerer at fylkespartia meiner at det trengst fornying.

Han fortel at han har sagt til valnemnda at han stiller seg til disposisjon for partiet. Vidare seier han til Fjordabladet at han synest at noverande leiar Trine Skei Grande gjer ein god jobb.

Til liks med Alfred Bjørlo meiner også Rotevatn at det er veldig viktig å ha brei representasjon i partileiinga og heile sentralstyret. Han peikar på at geografi er veldig viktig, men også alder og kjønn.

På spørsmål frå Fjordabladet om distriktsperspektivet, så er Rotevatn klar på at han meiner å kunne sjå breidda med utfordingar både for by og land.

Rotevatn er frå Nordfjordeid og har vore innvalt i kommunestyret i Eid, og han er medlem i Stad Venstre og Sogn og fjordane Venstre. Han har representert Sogn og Fjordane på Stortinget og meiner å ha beina solid planta distriktsmessig. I tillegg har han studert i Bergen og bur no i Oslo der han no er statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Eg har ein erfaringsbakgrunn som gjer at eg meiner at eg dekkjer breidda, seier Rotevatn til Fjordabladet.

Opnar opp for MDG

Alfred Bjørlo er oppteken av at Venstre er eit sentrumsparti som ligg midt på ein Høgre-Venstre-akse og som kan samarbeide i ulike retningar, ein er ikkje bunden opp til ei side. Bjørlo viser til at ein i Stad kommune har ein allianse der både Ap og Høgre er med, og at ein i Vestland har samarbeid med både dei andre sentrumspartia og Miljøpartiet dei grøne (MDG).

Bjørlo legg vekt på at Venstre har fått til mykje bra i samarbeid med Frp, både innan næringspolitikk og eit skikkeleg løft på samferdsle, men det som gjer han uroleg og som han ikkje liker er tendensane til klimaskepsis og at det av somme vert nøra opp om hat mot flyktningar.

At dei no er i regjering saman med Frp treng ikkje å vere det rette for framtida.

– Ein bør sjå på kva for eit Frp ein ser inn mot valet i 2021. Om det er eit samarbeidsorientert parti ala Jon Georg Dale, eller det er meir som Carl I Hagen sitt gamle parti med klimafornektarar og Sylvi Listhaug sin splittande omtale av flyktningar.

Grønt næringsliv

Bjørlo peikar på at på klimaområdet har Venstre mykje til felles med MDG, og han meiner at det er eit parti som det går an å snakke med, sjølv om ein står langt frå kvarandre når det gjeld korleis ein skal løyse utfordringane. For Venstre er det viktig å ha ein aktiv næringspolitikk.

– Partiet meiner at det å utvikle eit grønt næringsliv er ein del av løysinga, mellom anna har partiet gått i front når det gjeld satsing på grøne maritime næringar, og ein er opptekne av at det vert jobba med å forbetre teknologien til dømes når det gjeld cruise, påpeikar Bjørlo.

Mykje rart om miljø

Rotevatn viser til at ein i det borgarlege regjeringssamarbeidet har blitt samde om gode løysingar på miljø og er i full gang med det grøne skiftet.

Når det gjeld spørsmål om framtidig samarbeid til høgre eller Venstre, så peikar Rotevatn på at Venstre og MDG er samde om ein del miljøspørsmål, og at det er ein god del i Frp som meiner mykje rart om miljø. Men han oppfattar MDG sin politikk som smal, dei har ikkje ein heilskapleg politikk for næringsliv, distrikt og utdanning. Rotevatn også på at ein må forhalde seg til realitetane. Det er eit borgarleg fleirtal på Stortinget.

– Ein må klare å telje til 85. MDG har ein representant, Frp har 27.