Bygdeshow på Folkestad

Nyhende

Kva om legendariske The Beatles hadde vore ei gruppe med base på Folkestad? Då kunne den til dømes ha namnet The Bygdles, synge om ferjekaia, bygdelivet, gardsdrift eller det å stikke ein tur til Eid. For «Ticket to ride» må vel berre bli «Stikke til Eid»?

Primus motor Hans Morten Sundnes frå Folkestad har sett fantasien i sving, og skrive ikkje mindre enn 23 tekstar inspirert av The Beatles. Og andre grupper/artistar som Bee Gees, Eagles, The Mamas og Papas, Dolly Parton, Elton John og Simon & Garfunkel. Der samtlege handlar om livet på Folkestad og omegn. Slikt må det berre bli sceneunderhalding av. Og fredag 15. november er rundt 20 songarar, musikarar og skodespelar klar på scena i Folkestad kulturhus. For å spele musikk og samstundes fortelje ei historie med raud tråd frå bygdelivet ved ferjekaia. Også laurdag 16. november blir det show i kulturhuset.

Oppstod i 2008

Første gong Beatles inspirerte til underhaldning på Folkestad var i 2008. Det var ved opninga av Folkestad kulturhus, og opning av ny ferjekaia.

–Eg skreiv tekstar inspirert av Beatles då til opninga av kulturhuset for elleve år sidan. No har eg skrive nye tekstar og fleire tekstar, og det er på tide med eit nytt show, seier Sundnes.

Band og skodespel

På scena vil det bli eit band på elleve medlemmer. Samt skodespel og song med ei forteljing som skal binde det heile saman. Kulturskulerektor i Eid, Dan Åsebø, som bur på Folkestad, er musikalsk ansvarleg. Og så har dei hyra inn tre frå Eid som skal stå for regi og lys. Hege Lillestøl er regissør, og har med seg Lise Hoddevik Rønnestad på den jobben. Ovar Holmen skal vere på plass for å styre med lyssettinga.

Hovudroller

Forteljinga vil ha to hovudroller, Lena og Sindre. Som blir spelt av Benedicte Dale frå Folkestad og Sander Bjørkedal frå Bjørkedalen. Dei er to unge menneske som møter kvarandre og dannar den raude tråden i forteljinga.

Etter førestillinga blir det mogleg å få kjøpt seg mat. Samt at det blir sal av snacks og drikke også i pausen.