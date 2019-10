Den lokale Vita-butikken vert lagt ned

Nyhende

- Vi beklagar å måtte informere om at Vita Nordfjordeid vert lagt ned i samband med konkursen i Cosmetic Group AS. Jotun Fjellpartner AS har kjøpt konkursbuet, men har bestemt at Vita på Nordfjordeid ikkje er ein av butikkane det vil verte satsa på, fortel Gro Gjerdevik, senterleiar på ALTI Nordfjord.