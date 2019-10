– Satsar på framtida

Nyhende

Rektor Silvia van Hesik Førde kan gle seg over at interessa for folkehøgskulen som utdanningsveg held seg godt oppe. Dette skuleslaget er utan både karakterar, pensum eller eksamen. Sjølv om folkehøgskulen seiast å vere verdas friaste skuleslag, presiserer rektor Van Hesik Førde at det ikkje er leik dei driv med. Dei arbeider seriøst både med fag, og elevane sin sosiale og personlege utvikling.