Inviterer til museumssøndag med tradisjonsmat

Nyhende

Komande søndag vert det lefser, blodkompar og vasskringler når Nordfjord Folkemuseum i samarbeid med Gloppen bygdekvinnelag arrangerer museumssøndag. Bjørg Magni Sande skal halde lefsekurset, som har plass til totalt ti deltakarar.

– Då kan deltakarane lære seg korleis ein skal gå fram for å lage lefser. Mange har lyst å lære, men ikkje alle har nokon å lære frå. Så dette er ein ypparleg sjanse, seier Eva Marie Felde ved Nordfjord Folkemuseum, i ei pressemelding.

Etter lefsekurset skal Kari-Ann Fjellestad fortelje om tradisjonar knytt til jul og julemat, medan Else Tystad skal fortelje om tradisjonar knytt til blodkompar.

– Hausten var jo tida for slakting og starten på førebuingane til all maten som skulle vere klar til jula, så her kan vi alle få gode tips om kva vi må gjere, seier Felde.