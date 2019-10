Nyhende

Då Statens vegvesen hadde kontroll fredag på Kjøs var det ein førar som fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsreglementet. Eit køyretøy var for tungt, noko som førte til eit gebyr på 3.800 kroner. Ein førar fekk beskjed om å sikre lasta betre. Statens vegvesen opplyser at det vart utferdiga ein mangellapp.

Det var 97 køyretøy inne på kontrollplassen - to av desse vart kontrollerte.