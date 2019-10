– Dette er kosmetisk, seier Høie

Nyhende

Dagens regjering vil spare inn 50,5 millionar kroner i 2020, ved å fjerne støtten for 10.000 barn som i dag får tannregulering. Dette er tannreguleringar som kjem inn under gruppe C, ei gruppe som regjeringa vil fjerne støtten til. Det betyr at ei regulering i gruppe C vil koste rundt 30.000, mot 20.000 kroner i dag. Inn under gruppe C kjem overbitt på mellom seks og ni millimeter, ope bitt, tenner som står bak andre tenner, bitt utan tannkontakt eller glis mellom tenna som er tre millimeter eller større. Stor plassmangel i fronten som er 4 mm eller meir kan likevel bli ståande i gruppe C.

Klart behov

Medan regjeringa og helseminister Bent Høie definerer gruppe C som kosmetiske vanskar, blir det hjå kjeveortopedar definert som klart behov.

Ingri Beddari driv Kjeveortopeden i Ørsta saman med Marit Gjethammer. Kjeveortopeden i Ørsta har opp under 900 pasientar, der rundt 120 kjem frå Eid kommune.

–Det blir heilt feil å seie at pasientane i gruppe C kun har eit kosmetisk behandlingsbehov, seier Ingri Beddari.

–Når eit barn har overbitt på mellom seks og ni millimeter, eller ei tann står mest rett bak ei anna, vil dette kunne føre til vanskar på sikt. Det handlar om feil slitasje ved å ha slike feilstillingar i munnen over mange år, seier Beddari som no håpar på at tannlegeforeninga sine innspel skal få regjeringa til å sjå annleis på denne saka.

–Eg veit at tannlegeforeninga jobbar for at støtte til gruppe C ikkje skal bli fjerna, seier Beddari.

Større skilnad

President i den norske tannlegeforening, Camilla Steinum, seier til Dagavisa at helseminister Høie vil auke skilnadane mellom folk med dette vedtaket.

–Den norske tannlegeforening reagerer strekt på kuttet i støtte til tannregulering for barn og unge i gruppe C. Dette handlar ikkje om barn sin utsjånad eller kroppspress. Vi snakkar om bittfeil som krev behandling for å ha funksjon – elle bitt. Dette vil føre til at dei som har sjanse og råd til det vil gjennomføre behandling. Medan andre ikkje har økonomi til dette, seier Camilla Steinum.