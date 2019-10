Opnar dørene på kulturnatta i Selje

Nyhende

Kulturnatta i Selje blir frå fredag 8. november til søndag 10. november. Mellom eit rikhaldig program blir det ope hus på Berstad gard i Moldefjorden både fredag og laurdag kveld. Her vil Gunn Helgesen (63) vise fram historiske ting frå garden og gje eit innblikk i to hundre år med daglegliv og gardsdrift.

Fem år med arbeid

Det er vel fem år sidan den tidlegare ordføraren i Selje starta med å lage til eit gardsmuseum på Berstad gard. På garden der mora, Astrid Vårdal f. Berstad vaks opp.

–Dette er garden der mor mi vaks opp, og som eg overtok då eg sjølv stifta familie. Sjølv vaks eg opp i Holmedal i Sunnfjord, der mor mi blei gift. Så arva eg denne garden, då bror til mora mi ikkje hadde barn, seier Gunn Helgsesen som først held til i gamlehuset på garden. Eit hus som hadde stått tomt i fleire år då ho overtok, og som var intakt med alle dei eldre tinga.

–Då sonen min med familie overtok garden her, ville dei gjerne bu i gamlehuset. Då flytte eg alle dei gamle tinga over i fjøsen, som vi sette i stand og restaurerte. Så hadde vi material frå eit eldre hus i Hornindal liggande. Det blei brukt til å byggje på fjøsen. I dag har vi eit museum som består av den restaurerte gamle fjøsen, og ”Honndalshuset” i to etasjar. Vi har fått på plass både toalett og eit mindre kjøkken, seier Helgesen som no gjerne vil dele historia frå denne garden med fleire.

Historie frå mora

Mora til Gunn døydde då ho var 97 år. Dei siste leveåra kom ho opp frå Holmedal, og budde i tre år hjå dottera si, på sin eigen barndomsheim.

–Mor hadde godt minne mest heilt til det siste, og kunne fortelje mykje om daglegliv og arbeid på garden her. Då tok vi fram dei gamle tinga, og ho kunne fortelje historia bak dei og kva dei hadde blitt brukt til. Eg er svært takksam for at mor mi kunne dele desse historiene med meg i sine siste leveår, seier Gunn som no gjerne vil at fleire skal få ta del i denne rike kulturskatten frå ein gard der mykje har blitt teke vare på.

–Den største opplevinga er å sjå korleis dei før lagde både møblar og reiskap av kvalitet. Ting blei laga for å vare gjennom generasjonar, og vi ser at desse tinga framleis held stand i dag, seier Helgesen som også framover gjerne vil opne dørene for dei som vil besøkje Berstad gardsmuseum.

–På kulturnatta blir det å kome innom for å sjå, få seg ein kopp kaffi og noko attåt. Og så skal eg fortelje etter beste evne, seier Gunn Helgesen som bur på garden saman med mannen sin, sonen og hans familie.

Kulturnatt heile helga

Kulturnatta i Selje har eit program som no snart er i boks. Det vil blir arrangement heile helga frå 8. til 10. november. På plakaten står mellom anna tur til Selja, open skatelåve i Ervik, open Doktorgard, språkkafé på dagsturhytta, ungdomskveld på Filadelfia, open ungdomsklubb, Blikken, på Stadlandet, nattkafé for ungdom på Selje bedehus, laurdagsgraut, Selje Røde Kors blir 40 år, gudsteneste og til slutt lutafiskaften på Furubuda på Stadlandet søndag kveld.

Poesisti i Eid sentrum

Kulturnatta i Eid held også på å ta form. Den blir fredag 8. november, og nytt i år blir poesisti i Eidsgata fredag, laurdag og søndag. Det er Poetry Night Nordfjordeid som står bak arrangementet, der dei inviterer skrivelystne til å levere inn dikt som skal hengast opp i sentrum. Det kan vere sjølvskrivne dikt, eller dikt som andre har skrive, med løyve frå forfattaren. Kulturnatta i Eid inneheld så langt konsert og utstilling frå kulturskulen mellom anna. Meir program kjem på plass etter kvart.