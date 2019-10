Konsert i Eid kyrkje avlyst

Nyhende

Årsaka er for dårleg billettsal no over to veker før konserten. Planen var å gjennomføre denne konserten i Eid kyrkje onsdag 13. november.

-Denne produksjonen er stor og kostbar, og veldig følsam i høve til billettsal, skriv arrangørane i ei pressemelding.

-På Nordfjordeid har dessverre billettsalet så langt vore så dårleg at vi har valt å stoppe i tide, skriv dei vidare.

I staden blir folk i Eid oppmoda om å ta turen til Olden kyrkje, der denne konserten blir gjennomført dagen etter. I Olden har billettsalet vore langt betre.

Stårheim songlag blir med på konserten i Olden, samt Olden Singers. Det blir også sett opp buss frå Eid til Olden for dei som vil ha med seg denne konserten.