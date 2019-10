Bjørlo og Sandvik valde

Nyhende

Kommunestyret i Stad hadde torsdag 24. oktober konstituerande møte. Etter at kommunestyret var konstituert og det var vald formannskap var det klart for val av ordførar og varaordførar. Stad Venstre, Stad Høgre og Stad Arbeidarparti føreslo Alfred Bjørlo som ordførar. Stad Senterparti, Stad SV, Stad Krf og Stad Frp føreslo Paul Jakob Helgesen som ordførar i den nye kommunen. 17 av kommunestyret sine 33 medlemmer røysta for Alfred Bjørlo, som vart vald. 16 representantar røysta for Paul Jakob Helgesen.