Kosmetikkjede får nye eigarar

Nyhende

Tidlegare denne veka vart det klart at Cosmetic Group, eigarar av Vita og Loco butikkane, var konkurs. Då sa styret at dei håpte på ei løysing og vidareføring av butikkjedene. Onsdag vart det klart at Jotunfjell Partners har inngått ein avtale om å overta drifta av kosmetikkjedene Vita og Loco. Dette kjem fram i ei pressemelding.

Jotunfjell Partners er eit investeringsselskap og vart etablert i 2001. Selskapet har sidan oppstarten kjøpt 35 selskap, som Enklere Liv og Airport Retail Group. No vert også kosmetikkjedene under Jotunfjell Partners, som har som mål om å vidareføre så mange Vita-butikkar som mogleg. Ifølgje pressemeldinga er det også ein del butikkar som kjem til å stenge etter kvart, og konkurssalet av varer kjem til å starte med det same i dei butikkane som vert avvikla. Vita Exclusive butikkane vert skilt ut i eige selskap og skal drivast vidare under eit nytt namn.

Loco kjem til å bli avvikla, og 24 butikkar rundt om i landet vert stengt så snart varene er selt.