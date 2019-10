Inviterer alle i Stad til innbyggarfest

Nyhende

– I år vil vi vise igjen at vi vert ei storkommune. Vi ønskjer å vise fram frivillighieta, bygge kompetanse og bli kjende med kvarandre, seier Elin Paulsen i Eid kommune.

Målet er å skape ein sosial møteplass og at lag og organisasjonar får vise fram det dei har å tilby.

– Det er godt over 300 lag og organisasjonar i Eid, Bryggja og Selje. Vi håper mange av dei blir med under innbyggjarfesten. Det er framleis høve til å melde på laget ditt, seier Anne-Grete Torheim i Eid Frivilligsentral. Dei ulike laga vert delt opp gruppevis i foajeen i operahuset.

– Innbyggjarane får her sjå kor mange ulike lag vi eigentleg har i den nye storkommunen, seier dei.

Brass, kor, kino og kaker

Ein har også fått med seg Ytre Fjordane Brass og koret Frisk Bris frå Selje som skal underhalde. Odd-Erik Lothe og Line Dybedal, som skal ha konsert i operasalen om kvelden, kjem også og gir litt smakebitar.

Det vert også gratis barnekino og kakefest, og alle politikarane i det nye Stad kommunestyre er invitert til å kome for å møte folket.

– Innbyggjarfesten er for alle, og vi håper at folk tek turen også frå Selje og Bryggja for å vere med, seier dei. Innbyggjarfesten er også del av felles kulturbygginga i Stad 2020.