Hugs å still klokka

Nyhende

Europakommisjonen føreslo i fjor haust at ein skal slutte å stille klokka fram og tilbake om våren og hausten. 26. mars i år stemte Europaparlamentet over forslaget og legg opp til at ei endring av klokkestillinga vil skje i 2021. Diskusjonar er framleis i gong, men målet er at landa i EU skal bli samde i starten av desember.

I Norge ventar ein på at EU har behandla ferdig saka, for så og finne ut korleis ein skal gjere det i Norge. Det betyr at enn så lenge stiller Norge klokka ein time tilbake natt til søndag 27. oktober, og vi får difor ein time ekstra i helga.

Den historiske grunnen til at klokka vert skrudd er hovudsakleg energisparing. Nokre av landa innførte sommartid under første verdskrig for å spare kull som skulle brukast under krigen.