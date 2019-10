Er i gang med forsking og produksjon

Nyhende

Det er Nordfjord Forsøksstasjon AS som står bak etableringa. Dei har no to lokalitetar, på Isane og i Hundvika, der dei driv ein kombinasjon av lakseoppdrett og storskala forsking i samarbeid med Veterinærinstituttet og NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås.