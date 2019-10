– Det er naturleg at ungdom utforskar, prøver og feilar

Nyhende

– Heilt uavhengig av den siste tidas oppslag om hærverk/uønska adferd, meiner eg at utekontakt og ungdomsklubb er to tiltak som vi bør jobbe for å komme i gang med. Det er ein verdi i seg sjølv å skape trivsel og legge til rette for at alle skal ha det bra. Det seier SV-politikar Bent-Inge Borgund.