Kosmetikkjede konkurs

Nyhende

Den siste tida har Vita og Loco hatt svakare vekst, og måndag formiddag vart det klart at Cosmetic Group, som eig dei to kosmetikkjedene, har levert konkursoppmoding til Oslo Byfogdembete.

Konkursen påverkar 300 tilsette ved hovudkontoret i Oslo og logistikkverksemda i Mjøndalen. I tillegg påverkar det 23 Loco butikkar og 207 Vita butikkar rundt om i Norge, med totalt 1000 tilsette. Dette kjem fram i ei pressemelding.

På Vita butikken på Alti Nordfjord, på Nordfjordeid, heldt butikken ope som normalt måndag.

– Vi veit ingenting, men vi har fått beskjed om å ha ope som normalt. Eg tippar butikkane vert kjøpt opp. Vita på Eid har gått veldig bra, så det er litt keisamt. Eg er sikker på at det vert ei ordning, men vi må vente å sjå, sa Rita Nyland på Vita Nordfjordeid til Fjordabladet måndag.

Ifølgje pressemeldinga håper også styret i Cosmetic Group at det kan vere grunnlag og interesse for at anten heile eller deler av verksemda kan drivast vidare etter denne konkursen.