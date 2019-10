God innsats under NM

Nyhende

Då NM Ungdom 2019 gjekk av stabelen i helga, stilte Daniel Vindfjell, frå Eid SK, på start i totalt fem øvingar. På start stod nokre av dei beste ungdommane frå heile Norge. For Vindfjell vart det 17.-plass under 200 meter individuell medley, 33.-plass under 100 meter fri, 20.-plass under 100 meter individuell medley, 33.-plass under 100 meter bryst og 30.-plass under 50 meter fri.

Resultat

200 meter individuell medley, gutar:

17. Daniel Vindfjell, Eid SK. 2,21,07

100 meter fri, gutar:

33. Daniel Vindfjell, Eid SK. 56.43

100 meter individuell medley, gutar:

20. Daniel Vindfjell, Eid SK. 1.03,82

100 meter bryst, gutar:

33. Daniel Vindfjell, Eid SK. 1.12,09

50 meter fri, gutar:

30. Daniel Vindfjell, Eid SK. 25,57