– Vi er dei innbyggjarane med størst givarglede

Nyhende

Søndag gjekk årets TV-aksjon av stabelen, og per no viser tala at det er samla inn totalt 220.622.095 kroner i heile landet. Dette er 41.47 kroner per innbyggjar. I Sogn og Fjordane vart det samla inn 5.974.525 kroner. Dette er 54.43 kroner per innbyggjar i fylket, og klart best av fylka når det kjem til tal per innbyggjar.