Full fart med kappleik og dansemoro

Nyhende

Konkurransar og konsertar går føre seg inne på scena i storsalen, og det er fritt fram for å ta turen innom for å få oppleve god stemning med danseglede og folkemusikk av høg kvalitet.

Det er 130 deltakarar som påmelde på tevlingane, mange av dei er med på fleire konkuransar og her er mange lag. Det er Nordbygda spel- og dansarlag som er arrangør og eit stort apparat av frivillige er i sving med å registreringar, svelesteiking og anna arbeid og organisering for å få alt til å henge saman og skje til rett tid. Her er mange klassar og ei rekkje dommarar som skal ta avgjersler om plasseringar og premiering.

TRAVELT: Leiar i Nordbygda spel- og dansarlag, Kjartan Naustdal var travelt opptatt i føremiddag, men skulle også sjølv i elden i dansekonkurranse seinare på dag.

FOR DEI UNGE: I føremiddag var det gratis dansekurs i Operahuset for dei yngste.

KLARE FOR OPPLÆRING: Det var opplæring både i dans og felespel. Viksdalen var svært godt representert.

KJEKT: Moro både for barn og voksne dette.

DANS: Denne gjengen frå ytre delar av kommunen skulle vere med på dansekurs, men var litt sjenerte i starten.

TOK IMOT: Hilde Henriksen og Svein Hjelle er med i hovudkomiteen for Vestlandskappleiken og hadde jobben med registrering og sal av billettar.

Mat må ein ha. Kjøkkengjengen sytte mellom anna for masse sveler til svoltne kappleiksdeltakarar.