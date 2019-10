Syng, syng, syng og ver glad ...

Nyhende

Dette er mottoet for Ralph Cupper og dei som kvar fredag ettermiddag/kveld inviterer til songkveldar i Eid kyrkje. Her kan du ta turen innom for å synge litt og ha det kjekt saman med andre.

Cupper legg stor vekt på at absolutt alle som liker å synge er hjarteleg velkomne. Her er det ingen opptakskrav, her er sosialt samvær høgt prioritert og du får kaffi og litt å bite i. Om du berre vil ha kaffi og ikkje synge, så er det også heilt greitt.

– Dette er for folk som liker å synge, men som ikkje trur at dei er flinke nok til å synge i kor, forklarer Cupper. Han trakterer pianoet og bestemmer songane, men det er fullt mogeleg å kome med ønskjer. Det går mest i gamle norske songar, men av og til er ein litt innom kyrkjesong.

– Har du ein hund som bjeffar til musikk, så ta han gjerne med, ler Cupper for å illustrere at dette er eit lågterskeltilbod.