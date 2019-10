SU på Stårheim ber om dagleg reinhald på skulen

Nyhende

Av referat frå møte i Samarbeidsutvalet (SU) ved Stårheim skule går det fram at sidan august 2018 har det berre blitt vaska annankvar dag, og dette er det mange som har reagert på. Etter noko møteverksemd i fjor vart det innført ein liten ressurs til tilsyn av garderobe/toalett ein dag til i veka.

I møtereferatet vert det peika på at i eit klasserom med måltid og aktivitet gjennom dagen, trengst det hyppig reinhald. Kontaktpunkt som blandebatteri og dørhandtak bør ha dagleg reinhald for å minske smittespreiing. Det vert ein del sand/smular/rusk, overfylt i bossbytter, og på toaletta vert det stadig tomt for toalettpapir. I garderobane samlar det seg mykje sand, som ein lett dreg med inn i klasseromma.

– Etter at det no er vaska torsdag morgon, vert det ikkje gjort reint i klasseromma før måndag morgon. For elevar som oppheld seg på SFO, lærarar som arbeider her etter skuletid/kveldar og for folk som leiger skulen til aktivitetar på kveldstid/helg, er det lite triveleg med fulle bossbytter, smular, sand og rusk rundt om. At boss og smular vert liggande over fleire dagar, er heller ikkje gunstig med tanke på skadedyr som maur og mus.

– Ein tilfredsstillande reinhaldsfrekvens er viktig for hygiene og smittevern, men også for generell trivsel. SU ønskjer at det vert sett av midlar til dagleg reinhald på skulane i nytt budsjett.