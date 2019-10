–Det er ikkje greitt

Nyhende

Hærverk og anna uønskt åtferd har auka på – Vurderer overvaking av skuleområda

Det vi høyrer om no av hærverk og vandalisme er sjølvsagt ikkje greitt. Om det er meir no enn tidlegare, har eg ikkje ei klar formeining om. Det går kanskje litt i bølger. Det seier Ap-politikar Siri Sandvik. Ho trur at årsakene er samansette, og legg vekt på at det då er viktig at tiltak og løysingar også tek omsyn til det. Sandvik peikar på at førebygging alltid er betre og billegare enn reparasjon.