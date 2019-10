Vestland feira seg sjølv

Nyhende

– Dette er ein historisk og høgtideleg dag. Vi har valt å ha tre forvaltingsnivå, og vi skal bidra til å gjere fylkeskommunen best mogleg rusta til å møte utfordringane framover. Fylka skal få meir ansvar for utviklinga i eigen region. Vi vil gjere samfunnsutviklarrolla sterkare. Der går Vestland føre. Vestland må bli ein god kulturbyggjar, finne gode måtar å jobbe på for å skape best mogleg tenester til innbyggjarane. Eg skal heie på Vestland og følgje svært godt med, sa Monica Mæland i helsingstalen sin, omtalt på nettstaden hordaland.no.