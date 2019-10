Nyhende

Malakoff vert arrangert 16.-18. juli neste sommar, og onsdag vart dei to første artistane klare. Dette er Dagny og Drittmaskin.

Spennande liveartist

Dagny, ein av dei mest spennande liveartistane, har hits som Drink About med over 96 millionar streams på Spotify, Love You Like That med 25. millionar streams, Wearing Nothing og Backbeat. Dagny spelte også på Malakoff i 2017 og den gongen opna ho festivalen. No tek den norske artisten altså turen att i 2020.

Nordfjord

Drittmaskin leverer ifølgje ei pressemelding Nordfjordsk trash metal med ei herleg dose med hardcore punk. Bandet har hits som Punkeboms med over 22.000 streams på Spotify, Hold kjeft når du snakkar til meg, Angst og Nordfjord 1999.

Fornøgd

Det er ein fornøgd festivalsjef etter at dei to første artistane er klare til Malakoff 2020.

– Det fyrste sleppet signaliserer at vi ynskjer å booke mykje spennande rock, samtidig som vi plukkar opp det beste frå andre sjangrar, fortel festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i ei pressemelding.