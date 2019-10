Reksnes gleder seg

Nyhende

- Eg gleder meg til å ta fatt på oppgåva. Dei vidaregåande skulen våre er motorar i lokalsamfunna, og skal vere ein god arena for læring og utvikling for elevane, seier Reksnes.

Han viser til at no startar jobben med å samordne måten dei to fylka har jobba på.

- Eg håper at ein kan plukke beste praksis frå Sogn og Fjordane og Hordaland når ein skal forme den vidaregåande skulen framover, fortel han.

Han meiner det vert ein krevjande start for det nye fylket med store innsparingskrav.

- Det vert viktig for meg å ivareta ein desentralisert skulestruktur med eit godt samla tilbod i regionane i Vestland, kommenterer Reksnes.