Frisørane er med på aksjonen

Nyhende

Søndag 20. oktober går TV-aksjonen 2019 av stabelen. I år går inntekta til Care sitt arbeid for kvinner i nokre av dei mest sårbare områda i verda. Målet er at Care skal gje 400.000 kvinner moglegheit til å skape sin eigen arbeidsplass, bestemme over eigen kropp og bli høyrt. Midlane som kjem inn under årets TV-aksjon går til arbeidet i landa Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.