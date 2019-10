Ei økonomisk utfordring

Nyhende

I desse dagar sit kommunesjefane og einingsleiarane i Stad kommune for første gong saman for å sy saman eit budsjett for 2020, og lage økonomiplan for dei neste fire åra. Rådmannen sitt konsekvensjusterte budsjett for 2020 viser at Stad kommune ikkje får nokon god økonomisk start. Skal drifta av den nye kommunen haldast oppe på dagens nivå, manglar kommunen 28,9 millionar kroner.