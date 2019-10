Nyhende

98 køyretøy var inne på kontrollstaden, 34 av desse vart kontrollerte. Fire bilar fekk skriftelge manglar, og det vart gitt seks bruksforbod:

Ein sjåfør vart anmeld for brot på køyre og kviletida. To sjåførar fekk gebyr for ikkje å ha med vognkort. Tre sjåførar fekk åtvaringar for mindre brot på køyre- og kviletida. I tillegg fekk ein førar som køyrde med farleg gods pålegg. Han hadde ikkje godkjent brannslukkarane sine og fekk pålegg om å utbetre dette, opplyser Statens vegvesen.