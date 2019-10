Konsesjonssøknaden i Lefdalsbygda avgjort

Meir kraft til LMD

NVE har gjort vedtak om å gje SFE Nett AS anleggskonsesjon og oreigningsløyve for å byggje og drive to kraftleidningar frå eksisterande kraftleidning 132 kW Ålfoten-Bryggja til eit nytt koplingsanlegg i Lefdal.