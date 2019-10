Det var den store interessa for surfing som drog dei til Stadlandet

Nyhende

Ulrik Schalm (28) og Siri Rehn (33) har funne sitt paradis på eit småbruk i Eltvika. Og i januar fekk dei sonen Erik, så no føler dei verkeleg at dei lever det gode livet. Ikkje minst har det stor betydning at dei er nær dei fine strendene og det ekspanderande surfemiljøet på ytre Stadlandet.