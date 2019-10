Storkontroll på Kjøs

Nyhende

Tungtransport, køyre og kviletid og vekt stod i fokus då States vegvesen hadde kontroll på Kjøs torsdag. Totalt 154 køyretøy var inne på kontrollplassen, og 22 vart kontrollert.

Det resulterte i at fem førarar hadde gjenstandar ved frontruta som måtte fjernast. To køyretøy vart sendt rett til verkstad for å skifte dekk. Fem førarar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletida, og ein førar vart også meld grunna brot på dette regelverket.

I tillegg måtte ein førar laste om ettersom køyretøyet var for tung på ein aksel, ifølgje Statens vegvesen. Tre fekk også mangellappar for tekniske manglar som dekk og frontrute ved køyretøy.