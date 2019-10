Ro-ro kai for ilandføring av trafoar på Isane

Nyhende

Av kommunen si handsaming om saka går det fram at tiltaket er naudsynt av beredskapsomsyn, for å sikre leveringstryggleik for elektrisk straum til eit større område.

Det er Sweco Norge AS som søkte om byggeløyve på vegner av tiltakshavar Statnett SF.

Tung transport

Det er ikkje råd å nytte eksisterande kaiar på grunn av at transformatortransporten vil ha større tyngde enn det bruene på strekninga mellom kai og trafostasjon er dimensjonert for. Eventuell bruk av ferjeleie til ilandføring er ikkje gjennomførbart fordi ferjeavgang då ville ha blitt stengt i lang tid.

Eigna grunnforhold

Det er inngått avtale om plassering og bygging av kaia og tilhøyrande veg mellom Statnett og Jarl Sverre Isane.

Plasseringa er valt utifrå at det er eigna grunnforhold og tilfredsstillande stigningsforhold for av- og påkøyring til riksvegen.

Kaia er permanent, og den vil bli sporadisk brukt utifrå behov.