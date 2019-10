Måtte på verkstad etter kontroll

Nyhende

Onsdag hadde Statens vegvesen ein kontroll på Lefdal. Totalt 68 køyretøy var inne på kontrollplassen, og 25 vart kontrollert. Det som kom fram under kontrollen var at eitt vogntog hadde lause boltar i svingkransen på tilhengaren, og sjåføren måtte difor på verkstad og reparere dette før vidare køyring. Eitt køyretøy hadde ikkje godkjent kalibrering på fartskrivaren, også denne sjåføren måtte på verkstad for å få denne kalibrert før vidare køyring.

I tillegg hadde ein lastebil to dekk som var under lovleg mønsterdjupn, og sjåføren fekk eit gebyr på 1500 kroner og måtte på verkstad for å skifte dekk.

To sjåførar måtte også fjerne gjenstandar i siktsona før vidare køyring.