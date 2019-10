Fem volontørar på plass for første gong

Nyhende

Dei siste åra har Eid frivilligsentral tatt i mot rundt tre volontørar kvart år. I år har talet på volontørane auka med to, og for første gong har dei tatt i mot fem volontørar. Desse fem er Noa Goldfryd Sprukt (20) frå Spania, Camille Blandin (21) frå Frankrike, Jakub Hedera (28) frå Slovakia, Vasilis Raptotasios (25) frå Hellas og Sofya Mishchenko (22) frå Russland. Dei kom alle til bygda i løpet av september, og har starta volontør-året sitt. Trass i at alle fem kjem frå ulike land, har dei til felles at dei har valt å vere volontørar i Norge, nærmare sagt Nordfjordeid.