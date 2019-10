Nyhende

Dette inneber at innanfor det som Eid definerer som sentrum, vil det ikkje vere arealmessig avgrensing når det gjeld kor stort eit kjøpesenter kan vere.

Ei sentral problemstilling for arbeidet med regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter har vore korleis ein skal balansere ønskje om ei føresegn som ikkje er til hinder for større handelsetableringar i og utanfor sentrum mot nasjonale og regionale føringar for klima og miljø, regional konkurranse, arealbruk og stadutvikling.