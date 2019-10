Nyhende

Fjordabladet har fått innspel om notisen vi hadde om Statsbudsjettet for 2020 som viser nedgang i statsstøtta til Opera Nordfjord.

Vedkomande peikar på at i realiteten får Opera Nordfjord ein liten auke dersom ein samanliknar med eit "normalår». Bakgrunnen er at Opera Nordfjord i fjor fekk ei ekstra påplussing til det store prosjektet Fargespel Nordfjord, med helsing om at dette var ei ekstraløyving som ein ikkje skulle rekne med vidareføring av.