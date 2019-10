Fylkestrafikktryggingsprisen 2019 til Audun Heggestad

–Både uventa og overraskande

Gjennom arbeidet sitt i Trygg Trafikk har Audun Heggestad i ei årrekkje jobba for at folk skal ferdast trygt i trafikken i Sogn og Fjordane. Tysdag vart Heggestad tildelt Fylkestrafikktryggingsprisen for 2019.