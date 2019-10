– Vart ikkje ofra i samband med bompengestriden

Nyhende

Det var stor skuffelse over at det ikkje kom oppstartsmidlar til Stad skipstunnel i Statsbudsjettet for 2020 som regjeringa la fram i går, men samferdsleminister Jon Georg Dale understrekar at dette på ingen måte er kroken på døra for prosjektet. Og han avviser kategorisk at det her skal vere snakk om at skipstunnelen har blitt ofra for å kunne bruke meir pengar på å redusere bompengetrykket.