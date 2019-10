Kontroll på Kjøs

Nyhende

Totalt var det 77 køyretøy inne på kontrollplassen av desse vart 27 kontrollerte. Tre førarar måtte rydde i frontruta før vidare køyring. To førarar måtte sikre lasta betre før vidare køyring. Fem førarar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletids regelverket. Ein førar fekk gebyr for manglande vognkort.