Frå stuejente til butikkeigar

Namn: Lene Marie Midthjell

Alder: 38 år

Bustad: Golvsengane, Nordfjordeid

Familie: Dotter 10 år, son 7 år

Husdyr: Ingen

Yrke: Butikksjef/eigar

− Kvifor har du valt dette yrket?

− Fordi det er eit kreativt og resultatbasert yrke. Det er sosialt og du møter folk heile tida. Det er eit aktivt yrke, eg likar å stå på beina. Dessutan er det kjekt å jobbe med form og farge og å yte service. Arbeidet er i tillegg variert med alt frå innkjøp, rekneskap, vareplassering, marknadsføring og kundebehandling.

− Kor lenge har du hatt den jobben du har no?

− I 14 år. Eg starta i Stasius AS/Smia då eg var 21 som butikkmedarbeidar. Blei så butikksjef, og for sju år sidan starta eg Midtbust AS, tok over butikken og gjorde den om til WALK IN.

− Kva har du jobba med tidlegare?

− Den første jobben min var sommarjobb i Frode Viks målarfirma. Ved sida av skulegang på Eid vgs jobba eg som stuejente og i restauranten på Hoddeviks hotell. Etter vidaregåande jobba eg i overkant av eit år på Odins kiosk før eg starta i jobben eg har i dag.

− Dersom du skulle valt eit yrke heilt fritt, kva ville du ha valt?

− Då hadde eg valt det arbeidet eg alt har.

− Kva er det kjekkaste med jobben din og kva er det kjedelegaste?

− Det kjekkaste med jobben min er å sjå når kundane likar varene eg har tatt inn og sjå resultat i butikken, og at kundane er fornøgde med servicen. Det gjer meg glad. Det kjedelegaste må vere å betale rekningar og anna papirarbeid.

− Kva er det viktigaste for å trivast på ein arbeidsplass?

− Dei ein jobbar saman med. At ein trivst i lag med kollegaene og at ein har det kjekt i lag på jobb.

− Kva ville du bli då du var barn?

− Eg ville bli forfattar fordi eg var glad i å lese, skrive og dikte.

− Kva er dei største utfordringane i jobben din?

− Det er å få kundar til å handle i butikk heller enn å handle på nett. Jauvisst har netthandel kome for å bli og rett nok handlar eg sjølv på nett til tider, men eg sjekkar alltid marknaden rundt meg først for å sjå om eg kan kjøpe det eg er ute etter lokalt, eller eventuelt bestille vara i ein lokal butikk.

− Trur du at du har same jobben om fem år?

− 98 % sikker på det ja.

− Kva er den siste boka du las?

− He, he. Den siste eg las ut var «La Mamma bæsje i fred», som er ei veldig ærleg forteljing om mammalivet med høg gjenkjenningsfaktor. Boka fekk meg til å le høgt. No les eg boka «Jomsvikingane», og er ei skildring av tida då Olav trygvason kristna Noreg. Eg har alltid hatt forkjærleik for bøker basert på verkelege historiske hendingar.

− Kva tykkjer du om jobbtilbodet her i distriktet?

− Eg tykkjer det er bra. Dersom du reknar ein pendlarradius på ein time, så har vi eit stort mangfald. Heller pendle i vakker vestlandsnatur enn timevis i rushtrafikk.

− Kva er det beste ved heimstaden din?

− Det er at det er eit passe stort og passe lite samfunn å vekse opp i. Vi har gode tilbod innan kultur, musikk og idrett, og fine naturopplevingar rett utanfor stovedøra.

− Kva meiner du er det viktigaste me Stad kommune i åra framover?

− Det er å stå samla som eining, og ikkje som to kommunar som er slegne saman.

− Kva meiner du om lokalavisa Fjordabladet?

− Fjordabladet er jo med uansett kvar du er. Er du bortreist så klikkar du innom Fjordabladet for å sjå om noko har skjedd heime. Avisa skriv om smått og stort som skjer i lokalsamfunnet her, så eg synest den er viktig å ha og engasjere seg i.

Eg synest det kan bli fleire reportasjar frå dei eldre. Dei sit inne med interessante historier frå eldre tider om korleis det var å vekse opp her i området. Mange forteljingar forsvinn om ein ikkje grip fatt i dei.

− Kva har du på nattbordet?

− Der har eg eit glas vatn og ei bok, (og mobilen dessverre).