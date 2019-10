– Prosessen må stoppast

Nyhende

Eid-ordføraren er ikkje overraska over tilrådinga frå domstolskommisjonen. Utifrå det mandatet dei fekk frå regjeringa i 2017, som ikkje seier noko om å ta vare på ein desentralisert struktur, og samansetninga, at det stort sett sit juristar frå dei store byane, er det ikkje uventa at ein får ein rapport som foreslår omfattande sentralisering.