Nei til nasjonal ramme for vindkraft

Nyhende

Dei er derimot positive til at ein samlar eit oppdatert kunnskapsgrunnlag for vindkraft. Kommunen finn likevel at framlegget til nasjonal ramme har manglar som bør adresserast. Dei meiner den seier svært lite om korleis ein skal sikre at lokal kunnskap kjem fram i konsesjonsprosessen og korleis påpeikte manglar i kunnskapsgrunnlaget skal ivaretakast, spesielt i forhold til kommunane sitt høve til medverknad. Dei meiner også det er bekymringsfullt at nasjonal ramme har ein struktur som i stor grad liknar ein plan. Dei fryktar at nasjonal ramme i framtida kan verte tillagt tilnærma same vekt og betyding som ein nasjonal plan.