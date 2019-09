Vil freiste kommunar med fleire skattekroner

Nyhende

Næringa for vindkraft vil få fleire kommunar med på laget ved å endre skattereglane for vindkraft, skriv Sysla. Analyseselskapet Ny Analyse har laga ein rapport som viser at kommunane sine inntekter kan bli dobla dersom vindkraft skattleggjast på same måte som vasskraft. Analysen er bestilt av Norsk Vind AS i Stavanger, ein stor utbyggar av vindkraft.