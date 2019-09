Vil ha meir rom til kultur

Nyhende

I dag leiger Operahuset Nordfjord totalt 3322 kvadratmeter ved Eid vidaregåande skule. Dette omfattar kultursalen, kontor og Gymmen. I tillegg til 1585 kvadratmeter sambruk, som utgjer kantine og foajéen.

Det betyr at greenrom og solistgarderobe med hc-toalett ikkje er leigd av Operahuset, men høyrer til Eid vidaregåande skule. Desse romma blir i dag likevel brukt av Operahuset gjennom god velvilje i høve til skulen. Men Eid vidaregåande/Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer no å byggje om delar av dette arealet til garderobar for tilsette og elevar ved Eid vidaregåande skule.

Om dette skjer vil Operahuset Nordfjord/Eid kommune miste sjansen til å utvikle seg i dei arela som ligg nærast kultursalen. Operahuset ønskjer difor å utvide leigearealet til å omfatte også greenrom, klasserom 17 og klasserom 18, samt solistgarderobe med hc-toalett i kjellaren. Eit samrøystes oppvekst- og kulturutval gjekk på møtet torsdag inn for å støtte dette framlegget.