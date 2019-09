Nyhende

Utrykkingspolitiet (UP) melder at det vart skrive ut fire forenkla førelegg for for høg fart under ein kontroll dei hadde i 60-sona på riksveg 15 på Haugen. Høgste fart vart målt til 76,4 kilometer i timen. I tillegg vart det skrive ut fire forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon under køyring.