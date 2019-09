Ny Rema-butikk får salsløyve for øl

Nyhende

I tråd med rådmannen sitt framlegg gav Helse- og sosialutvalet i Eid kommune Rema 1000 salsløyve. I vedtaket, som var samrøystes legg ein til grunn at det ligg føre godkjenningar og formelle krav til drift. Vidare at det på lett synleg stad og med lett lesande skrift skal reglar for sal av alkoholhaldig drikk vere oppslått. Det skal betalast ei årleg avgift for salsløyvet, eigar skal årleg sende Eid kommune oversyn over omsett mengde alkoholhaldig drikk. Ansvarleg for løyvet er Frode Taklo og planlagt stadfortredar er Ann Serin Hagen.